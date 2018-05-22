Израиль заявил о первом применении истребителей F-35 для боевой атаки

Военно-воздушные силы Израиля заявили о первом применении американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II в реальной боевой операции.

Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин заявил, что F-35 стал частью оперативных возможностей армии, его полеты проходят по всему Ближнему Востоку. Кроме того, истребитель уже был применен для атаки целей в боевой обстановке, пишет телеканал «Звезда».

F-35 Lightning II является американским истребителем пятого поколения, был разработан компанией Lockheed Martin. Выпускается с 2001 года в трех вариантах: A (наземный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для корпуса морской пехоты США) и C (палубный для нужд ВМС США).

Первый полет истребителя состоялся в 2009 году.