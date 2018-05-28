Медведев подписал распоряжение о передаче акций Промсвязьбанка в казну

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в казну акций Промсвязьбанка на сумму 113,4 млрд рублей. Документ опубликован на сайте кабмина.

Помимо принятия в казну акций Промсвязьбанка, предполагается уменьшение имущественного взноса РФ в имущество АСВ. Также документ допускает включение Промсвязьбанка в число стратегических организаций и акционерных обществ, в отношении которых определение позиции государства-акционера по ряду важнейших вопросов осуществляется правительством.

В декабре 2017 года Банк России организовал санацию Промсвязьбанка через средства Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), а также ввел временную администрацию.

7 марта президент России Владимир Путин подписал закон о переходе Промсвязьбанка в статус оборонного банка — опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Руководителем банка назначен бывший глава Российского экспортного центра Петр Фрадков.