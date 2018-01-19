Песков посоветовал узнать в кабмине о новых функциях Промсвязьбанка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал узнать в правительстве, почему для обслуживания гособоронзаказа был выбран именно Промсвязьбанк.

«Это, пожалуйста, в кабинет министров. Это не решение Кремля. Это не прерогатива Кремля — принимать такие решения», — приводит «РИА Новости» ответ Пескова в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, в четверг стало известно, что кабмин совместно с ЦБ РФ выбрал Промсвязьбанк для обслуживания государственного оборонного заказа. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, банк оптимально подходит для отведенной роли по «своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик».