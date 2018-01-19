Прямой эфир

Песков посоветовал узнать в кабмине о новых функциях Промсвязьбанка

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал узнать в правительстве, почему для обслуживания гособоронзаказа был выбран именно Промсвязьбанк.

«Это, пожалуйста, в кабинет министров. Это не решение Кремля. Это не прерогатива Кремля — принимать такие решения», — приводит «РИА Новости» ответ Пескова в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, в четверг стало известно, что кабмин совместно с ЦБ РФ выбрал Промсвязьбанк для обслуживания государственного оборонного заказа. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, банк оптимально подходит для отведенной роли по «своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Промсвязьбанк займется обслуживанием гособоронзаказа
Правительство РФ создаст опорный банк для расчетов по гособоронзаказу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017