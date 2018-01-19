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Промсвязьбанк займется обслуживанием гособоронзаказа

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Российское правительство совместно с Центробанком назначили Промсвязьбанк опорной организацией для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным госконтрактам. Банк возглавит руководитель Российского экспортного центра Петр Фрадков.

«В соответствии с принятым решением о создании опорного банка для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам правительством Российской Федерации совместно с Банком России в качестве указанного банка определен ПАО «Промсвязьбанк», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в разговоре с журналистами.

По словам Силуанова, банк оптимально подходит для отведенной роли по «своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик».

«Руководителем банка планируется назначить Фрадкова Петра Михайловича», — добавил министр.

Напомним, Банк России в середине декабря прошлого года объявил о санации Промсвязьбанка. ЦБ обнаружил манипуляции с продажей акций Промсвязьбанка, которые были выкуплены у ряда негосударственных пенсионных фондов за день до объявления о санации кредитной организации за счет размещенных в банке их управляющей компанией депозитов. 

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