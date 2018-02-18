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Суд отказал в приостановке санации Промсвязьбанка

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Арбитражный суд Москвы отклонил просьбу экс-председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева о частичной приостановке санации банка в качестве обеспечительной меры. 

«Рассмотрев заявление ПАО «Промсвязьбанк» о принятии обеспечительных мер и приложенные к нему документы, суд не находит оснований для его удовлетворения», — говорится в заключении суда.

Как писал портал iz.ru, Банк России объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 года. Неделю спустя ЦБ сообщил, что готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента Промсвязьбанка, имеющих признаки незаконных действий.

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