Бастрыкин объяснил целесообразность блокировки Telegram

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает блокировку мессенджера Telegram целесообразной. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Telegram был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году», – говорится в сообщении.

Говорить о блокировке мессенджера Бастрыкин начал при обсуждении создания условий для обеспечения информационной безопасности детей.

«Между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», — заявлял Бастрыкин на съезде уполномоченных по правам детей 28 мая.

Суд вынес решение о блокировке Telegram на территории России 13 апреля. После этого сайт и веб-версия мессенджера были внесены в реестр запрещенной к распространению информации.

Причиной блокировки Telegram стал отказ руководства компании предоставить ФСБ ключи шифрования, которые необходимы для расшифровки сообщений пользователей. По данным службы, теракт в метро Санкт-Петербурга планировали именно в данном мессенджере.

Позже министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров не исключил, что меры блокировки могут коснуться и Viber.