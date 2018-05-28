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Бастрыкин потребовал закрыть Instagram после теракта в Ленинграде

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Фото: TASS/DPA/Rolf Vennenbernd
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал закрыть Instagram из-за «теракта в Ленинграде». Заявление было сделано на съезде уполномоченных по правам детей.

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Бастрыкин подчеркнул, что против России ведется информационная война, поэтому необходимо перенимать зарубежный опыт. В качестве примера он привел Турцию, где создана специальная информационная система для детей, сообщает РБК.

«А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», — заявил Бастрыкин.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. В результате взрыва на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 16 человек, более 100 пострадали.

По версии следствия, организаторы теракта координировали свои действия через Telegram. ФСБ просил мессенджер передать ключи для дешифровки сообщений, однако компания отказала. 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram на территории России.

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