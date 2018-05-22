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Глава СКР Бастрыкин заработал в 2017 году 16,5 млн рублей

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отчитался о доходах за прошлый год. Как следует из декларации, опубликованной на сайте ведомства, доход главы СКР составил 16,5 млн рублей. В данную сумму входит и перерасчет за 2014–2016 годы, который составил 5,45 млн. В 2016 году году доход Бастрыкина составил более 7,95 млн рублей.

Согласно декларации, в собственности главы СК РФ находятся квартира, площадь которой составляет 224,4 кв м, а также две дачи площадью 294,3 и 138,5 кв м. Супруга Александра Бастрыкина заработала в 2017 году 4,64 млн рублей.

На сайте ведомства также опубликована декларация о доходах руководителя Главного следственного управления СК по Москве Александра Дрыманова. В 2017 году он заработал 20,85 млн рублей. В его собственности находятся легковой автомобиль Mercedes-Benz ML 350, снегоход Commander 600 Е-Тec и снегоболотоход Can-Am Outlander Мах-ХТ 6.

Дрыманов также владеет домом площадью 226,4 кв. м, в его распоряжении также имеется квартира площадью 220,8 кв. м и земельный участок площадью 4 тыс. кв м.

14 мая СМИ сообщили о том, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин может в скором времени стать судьей Конституционного суда.

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