Прямой эфир

Украинские беспилотники намеренно нарушают воздушное пространство РФ

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Yves Choquette
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские беспилотники, которые страна использует для охраны своей границы, в некоторых случаях намеренно нарушают воздушное пространство России, что наносит ущерб безопасности. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

Дроны Трампа на взлете
США попробуют не упустить рынок боевых беспилотников

По его словам, активно использовать беспилотную авиацию в охране границы украинская сторона стала с 2015 года. Маршруты полетов беспилотников в основном проходят вдоль границы, однако в ряде случаев нарушают российское воздушное пространство. Кулишов заявил, что преднамеренные нарушения противоречат нормам права и угрожают безопасности России, пишет «РИА Новости».

В марте текущего года американский разведывательный беспилотник провел разведку вблизи Донбасса и Крыма. Дрон RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 10-2043 вылетел с базы США Сигонелла в Сицилии. Беспилотник сначала пролетел вдоль линии соприкосновения в Донбассе, а затем несколько часов летал у берегов Крыма. В районе Севастополя беспилотник подлетел на расстояние 30 км от российской границы.

28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. В 2018 году отмечается 100-летие российской пограничной службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские военные заявили о потерях в Донбассе‍
В Совфеде ответили на план Киева по «уничтожению России»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017