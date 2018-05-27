Украинские беспилотники намеренно нарушают воздушное пространство РФ

Украинские беспилотники, которые страна использует для охраны своей границы, в некоторых случаях намеренно нарушают воздушное пространство России, что наносит ущерб безопасности. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, активно использовать беспилотную авиацию в охране границы украинская сторона стала с 2015 года. Маршруты полетов беспилотников в основном проходят вдоль границы, однако в ряде случаев нарушают российское воздушное пространство. Кулишов заявил, что преднамеренные нарушения противоречат нормам права и угрожают безопасности России, пишет «РИА Новости».

В марте текущего года американский разведывательный беспилотник провел разведку вблизи Донбасса и Крыма. Дрон RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 10-2043 вылетел с базы США Сигонелла в Сицилии. Беспилотник сначала пролетел вдоль линии соприкосновения в Донбассе, а затем несколько часов летал у берегов Крыма. В районе Севастополя беспилотник подлетел на расстояние 30 км от российской границы.

28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. В 2018 году отмечается 100-летие российской пограничной службы.