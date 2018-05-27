Украинские военные заявили о потерях в Донбассе‍

Представители операции Объединенных сил Украины заявили, что в субботу, 26 мая, в Донбассе погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.

«Активные боевые действия продолжались на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях», — цитирует сообщение «Газета.ру».

Уточняется, что потери стали результатом 28 обстрелов. По данным украинской армии, дважды огонь был открыт из тяжелого вооружения.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 10 тыс. человек.