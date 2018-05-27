Более 15 тыс. участников собрал благотворительный марафон «Бегущие сердца»

Благотворительный марафон «Бегущие сердца», проходящий в Москве в воскресенье, 27 мая, собрал более 15 тыс. участников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Безопасность и охрану общественного порядка обеспечивают полицейские и сотрудники Росгвардии, сообщает ТАСС.

Идею марафона «Бегущие сердца» реализовали в 2015 году креативный директор PODIUM Полина Киценко и супермодель Наталья Водянова, основавшая фонда «Обнаженные сердца».

Минувшей зимой в преддверии благотворительной ярмарки Fabulous Fund Fair Водянова рассказала порталу «Известиям» о роли благотворительной работы в ее жизни.