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Более 15 тыс. участников собрал благотворительный марафон «Бегущие сердца»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Благотворительный марафон «Бегущие сердца», проходящий в Москве в воскресенье, 27 мая, собрал более 15 тыс. участников. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

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Безопасность и охрану общественного порядка обеспечивают полицейские и сотрудники Росгвардии, сообщает ТАСС.

Идею марафона «Бегущие сердца» реализовали в 2015 году креативный директор PODIUM Полина Киценко и супермодель Наталья Водянова, основавшая фонда «Обнаженные сердца».

Минувшей зимой в преддверии благотворительной ярмарки Fabulous Fund Fair Водянова рассказала порталу «Известиям» о роли благотворительной работы в ее жизни.

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