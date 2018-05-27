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Крупнейший в ФРГ парк развлечений возобновил работу после пожара

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Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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После пожара, вспыхнувшего накануне вечером, возобновил работу парк развлечений Europa-Park в немецком городе Руст. О начале работы заявил представитель управляющей компании на странице в Twitter в воскресенье, 26 мая.

«Как и было запланировано, работа возобновлена», говорится в сообщении.

Возгорание произошло 26 мая на аттракционе «Пираты Батавии». Длина трассы составляет около 400 м.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В местной полиции сообщили, что в момент возгорания в парке находилось порядка 25 тыс. посетителей — все они были эвакуированы.

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