Пожар в крупнейшем парке развлечений Германии Europa-Park локализован

Пожар в крупнейшем парке развлечений Германии Europa-Park, который расположен на юге страны, локализован. Об этом сообщает полиция немецкого города Оффенбург.

На официальной странице правоохранительных органов в Twitter появилась информация, что огонь был взят под контроль. Однако работы по тушению пожара в парке развлечений недалеко от коммуны Руст все еще продолжаются, пишет RT.

#Rust - Die Löscharbeiten in dem Vergnügungspark bei Rust sind zurzeit noch im Gange, das Feuer ist jedoch mittlerweile unter Kontrolle.Zur Meldung: https://t.co/BzF0hPhW6W #BrandRust

*ma pic.twitter.com/PYY2C4iCNh — Polizei Offenburg (@PolizeiOG) May 26, 2018

Возгорание произошло 26 мая на аттракционе «Пираты Батавии». Он находится в голландской части парка, прилегающей к скандинавской тематической области. Длина трассы составляет около 400 метров. Трек был построен в 1987 году.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В местной полиции сообщили, что в момент возгорания в парке находились порядка 25 тыс. посетителей — все они были эвакуированы.