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Крупный пожар произошел на территории колонии в Удмуртии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пожар площадью 900 кв. м произошел на территории исправительной колонии в Удмуртии. Об этом заявила пресс-служба регионального главка МЧС. 

«Площадь пожара сейчас составляет около 900 кв. м, тушение продолжается. Пострадавших нет», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС

По предварительной информации, инцидент произошел в деревообрабатывающем цехе в колонии поселка Завьялово. В здании произошло частичное обрушение. Помещения, где находятся заключенные, от огня не пострадали. 

Накануне, 25 мая, крупный пожар произошел на территории исправительной колонии в Альметьевске в Татарстане. Загорелись здания хозяйственного назначения и столярный цех. В результате инцидента никто не пострадал. 

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