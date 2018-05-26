Крупный пожар произошел на территории колонии в Удмуртии

Пожар площадью 900 кв. м произошел на территории исправительной колонии в Удмуртии. Об этом заявила пресс-служба регионального главка МЧС.

«Площадь пожара сейчас составляет около 900 кв. м, тушение продолжается. Пострадавших нет», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

По предварительной информации, инцидент произошел в деревообрабатывающем цехе в колонии поселка Завьялово. В здании произошло частичное обрушение. Помещения, где находятся заключенные, от огня не пострадали.

Накануне, 25 мая, крупный пожар произошел на территории исправительной колонии в Альметьевске в Татарстане. Загорелись здания хозяйственного назначения и столярный цех. В результате инцидента никто не пострадал.