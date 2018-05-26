Женщина с ребенком погибли при пожаре под Великим Новгородом

Пожар, жертвой которого стала женщина с восьмилетним сыном, произошел в ночь на субботу, 26 мая, в селе Зарелье под Великим Новогородом, сообщает региональное управление МЧС.

На момент прибытия пожарных деревянный дом был полностью охвачен огнем, отметила пресс-служба ведомства.

«В 00:02 (мск) 26 мая 2018 года в оперативную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в н.п. Зарелье Новгородского района», — рассказали спасатели. Огонь был потушен в 3:48, здание полностью сгорело.

В ходе разбора завалов пожарные обнаружили тела погибшей женщины и ее сына. Еще один житель села получил серьезные ожоги, его госпитализировали в Новгородскую клиническую областную больницу, передает «Интерфакс».

В настоящее время устанавливаются причины пожара, проводится доследственная проверка, следствие назначило экспертизы.

Ранее в субботу при пожаре в дачном доме в Красноярске погибли четыре человека.