Пассажирский автобус сгорел дотла после удара молнии в Греции

В Греции молния ударила в междугородний автобус с пассажирами. Инцидент произошел около 16:00 вблизи деревни Монастираки в городском округе Ферес.

Как сообщает портал e-evros.gr, после попадания молнии автобус сразу загорелся. В результате ЧП никто не пострадал. Отмечается, что с первых же минут пожара в салоне водитель вывел всех пассажиров.

В январе на 21-м км трассы «Вилюй» в Иркутской области полностью сгорел пассажирский автобус. В салоне транспортного средства находились 32 пассажира, никто не пострадал.