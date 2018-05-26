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Число жертв ДТП с автобусом в Уганде возросло до 48 человек

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Фото: Global Look Press/Oren Ziv
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Число погибших в аварии с пассажирским автобусом на северо-западе Уганды достигло 48 человек. Об этом в субботу, 26 мая, сообщает France-Presse.

По данным агентства, среди жертв автокатастрофы — 16 детей. Ранее сообщалось о 20 жертвах столкновения.

Как передает ТАСС, в ночь на субботу, 26 мая, в районе Кирьяндонго автобус врезался в трактор, который двигался по встречной полосе с выключенными фарами. После этого автобус развернуло, и он столкнулся с грузовиком, в прицепе которого перевозилось пиво.

Ранее сообщалось, что при столкновении грузовой фуры со школьным автобусом в американском штате Висконсин пострадали 20 человек. В результате ДТП четверо школьников получили серьезные травмы.

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