Причиной пожара на заводе в Техасе стала утечка этилена

Причиной пожара на заводе компании Kuraray America под техасским городом Хьюстоном (США) стала утечка этилена. Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Инцидент произошел в городе Пасадина 19 мая.

«По предварительным данным, в предохранительном клапане давления произошла утечка этилена, что спровоцировало возгорание в одной из наших установок», — говорится в сообщении.

В инциденте пострадали 22 человека, все они госпитализированы, сообщил телеканал ABC.

