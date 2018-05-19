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При взрыве и пожаре на химзаводе в Техасе пострадали более 20 человек

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Taimy Alvarez
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При взрыве и пожаре на химзаводе в американском штате Техас пострадали более 20 человек, передает ТАСС. Предприятие находится в городе Пасадина.

По данным филиала телеканала CBS, инцидент произошел утром по местному времени. Владельцем завода является компания Kuraray America, занимающаяся производством различных химических веществ. 

Два человека получили серьезные травмы, жизням остальных пострадавших ничего не угрожает.

16 мая в медицинском центре в штате Калифорния произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, трое пострадали.

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