Пожар произошел в торговом центре в Барнауле

Пожар произошел в торговом центре «Весна» в Барнауле. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев произошедшего.

По информации журналистов, загорелся утеплитель на первом этаже.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Посетители и сотрудники ТЦ эвакуированы.

25 мая крупный пожар произошел на территории исправительной колонии в Альметьевске в Татарстане. Загорелись здания хозяйственного назначения и столярный цех. 26 мая на территории исправительной колонии в поселке Завьялово в Удмуртии загорелся деревообрабатывающий цех. В результате двух инцидентов никто не пострадал.