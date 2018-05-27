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Пожар произошел в торговом центре в Барнауле

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Фото: Инцидент Барнаул/vk.com
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Пожар произошел в торговом центре «Весна» в Барнауле. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев произошедшего. 

По информации журналистов, загорелся утеплитель на первом этаже.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Посетители и сотрудники ТЦ эвакуированы.

25 мая крупный пожар произошел на территории исправительной колонии в Альметьевске в Татарстане. Загорелись здания хозяйственного назначения и столярный цех. 26 мая на территории исправительной колонии в поселке Завьялово в Удмуртии загорелся деревообрабатывающий цех. В результате двух инцидентов никто не пострадал. 

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