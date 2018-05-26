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Организаторы ПМЭФ-2018 заявили о рекордном количестве соглашений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В ходе работы Петербургского международного экономического форума подписано 550 соглашений на сумму, превышающую 2,3 трлн рублей. Итоги ПМЭФ огласил советник президента РФ, зампред Организационного комитета Антон Кобяков.

ПМЭФ на миллиард
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«По состоянию на 13 часов подписано 550 соглашений на общую сумму 2,365 триллиона рублей», — отметил Кобяков. При этом в прошлом году на Петербургском форуме было заключено 475 контрактов.

По словам советника президента, в этом году Петербург посетили представители более 143 стран, участниками форума стали свыше 17 тыс. человек.

Ранее зампред оргкомитета назвал самую представительную делегацию форума. 

ПМЭФ ежегодно проходит в Северной столице России с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году ключевой темой дискуссий стало создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами. 

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