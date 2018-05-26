Организаторы ПМЭФ-2018 заявили о рекордном количестве соглашений

В ходе работы Петербургского международного экономического форума подписано 550 соглашений на сумму, превышающую 2,3 трлн рублей. Итоги ПМЭФ огласил советник президента РФ, зампред Организационного комитета Антон Кобяков.

«По состоянию на 13 часов подписано 550 соглашений на общую сумму 2,365 триллиона рублей», — отметил Кобяков. При этом в прошлом году на Петербургском форуме было заключено 475 контрактов.

По словам советника президента, в этом году Петербург посетили представители более 143 стран, участниками форума стали свыше 17 тыс. человек.

Ранее зампред оргкомитета назвал самую представительную делегацию форума.



ПМЭФ ежегодно проходит в Северной столице России с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году ключевой темой дискуссий стало создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.