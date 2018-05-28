Игорь Ефремов: «Тестовые игры ФНЛ показали зрительский потенциал»

Во вторник в Доме футбола на Таганке пройдет заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) по вопросам лицензирования футбольных клубов. От судьбы организаций, не получивших лицензию на выступление в сезоне-2018/2019, зависит будущий состав команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ), проводящей соревнования в первом дивизионе. Пока не ясно, сможет ли играть в нем действующий обладатель Кубка России «Тосно», в мае вылетевший из Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) и испытывающий серьезные финансовые проблемы. Также высока вероятность, что астраханский «Волгарь» из-за денежных трудностей добровольно отправится на уровень Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), занимающейся организацией турнира во втором дивизионе. Не понятна и ситуация с краснодарской «Кубанью».

После субботней конференции РФС интервью «Известиям» дал президент ФНЛ Игорь Ефремов, прокомментировавший ситуацию с допуском клубов до соревнований, а также оценил эффект от высокой посещаемости тестовых матчей первого дивизиона на новых стадионах в Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде и Калининграде, открытых нынешней весной и готовящихся в июне провести у себя матчи чемпионата мира.

- Есть понимание, каковы шансы «Тосно» пройти лицензирование в РФС и получить допуск к соревнованиям ФНЛ следующего сезона?

- Я думаю, что по поводу шансов сейчас нет смысла говорить. «Тосно» подал апелляцию на решение комиссии по лицензированию футбольных клубов РФС о невыдаче клубу лицензии на следующий сезон. 30 мая состоится заседание апелляционного комитета по вопросам лицензирования футбольных клубов. После этого будет понимание. Сейчас точно не могу сказать - я не занимаюсь лицензированием. Но есть проблемы у «Тосно» с финансированием - я сегодня разговаривал с генеральным директором клуба Вячеславом Матюшенко. Он сказал, что предпринимаются усилия по исправлению ситуацию, и у него уверенность в будущем есть. Как это окажется на самом деле 30 мая, сказать пока сложно.

- В целом по составу участников будущего сезона что можете сказать?

- Не люблю предвосхищать события и говорить в сослагательном наклонении. 30 мая мы получим точное понимание, у кого есть лицензия, а 31 мая приступим к созданию календаря на следующий сезон. На 5 июня запланировали проведение общего собрания клубов ФНЛ, на котором определим состав участников. Поэтому сейчас оценивать чьи-либо шансы мне бы не хотелось - это будет некорректно по отношению к любому из клубов. Мы знаем, что есть проблемы в «Волгаре». На данный момент официальных разъяснений руководство астраханского клуба нам не прислало, но информацию в СМИ оно уже дало о том, что хочет в следующем сезоне выступать в ПФЛ.

- Что скажете о «Кубани»?

- Такой же ответ, что и по поводу «Тосно».

- Руководство петербургского «Динамо» дало ФНЛ четкое разъяснение, будет ли переезжать в Сочи?

- Слухи не комментирую. Знаю, что этот вопрос обсуждался. Когда все это обретет официальную форму, тогда и будем об этом говорить.

- Если «Динамо» все-таки переедет в Сочи, будут ли процедурные сложности с переоформлением места прописки клуба?

- Думаю, что нет. Тем более, на перспективах это отразится очень позитивно. В Сочи есть достаточно много болельщиков, которых можно привлечь на трибуны домашних матчей команды. Но главное: такой стадион, как «Фишт», должен быть постоянно задействован в проведении футбольных матчей.

- Это весной за счет первых матчей на новых стадионах, построенных к чемпионату мира, первый дивизион побил все рекорды по посещаемости. Как удержать этот показатель, когда спадет эффект новизны?

- Я верил в возможность этого роста и, конечно, этому рад. Любому человеку, объективно оценивающему деятельность любой лиги и футбола вообще, трудно переоценить значимость открытия новых современных арен. Время идет вперед, а стадионы долгое время у нас были ужасными. И сейчас многие из них остаются ужасными. В том числе и те, которые допущены до соревнований профессиональных клубов. Представить, что такие потрясающие сооружения, которые построены теперь, будут не заполнены, сложно. Другой вопрос, что прошедшие тестовые матчи показали высокий зрительский потенциал нашего футбола во всех лигах. Более того, надо отметить, что в играх ФНЛ стадионы почти полностью заполнялись не за счет бесплатных билетов - везде вход был платный. Что в Самаре, что в других городах. Теперь нужно сделать так, чтобы эта зрительская база не пошла вниз. Если дальше с этим произойдет катастрофа, нужно будет винить только себя. Но мне кажется, что нормальный менеджер сумеет сделать так, чтобы футбольный стадион стал центром досуга для широкого круга жителей городов и регионов, которые будут иметь возможность не только посмотреть футбол, но и приятно провести время внутри и вокруг арен до матча. Добиться этого непросто, но можно.

Самый яркий пример - посещаемость домашних матчей «Зенита» на не самой комфортной арене - стадионе «Петровский», который почти всегда был заполнен при вместимости в 21 тысячу зрителей. А сейчас на новой комфортной арене они демонстрируют фантастическую среднюю посещаемость в 50 тысяч. Мы понимали, что чемпионат мира в России даст этот эффект, но дальше его надо удержать. Для меня же позитив в том, что мы на примере тестовых матчей увидели возможность создать комфортные условия и повышенный зрительский интерес не только на матчах РФПЛ, но и в регионах, где выступают клубы ФНЛ и ПФЛ. Это показывает, что подобного можно добиться и в других городах, не только тех, где будут играться матчи чемпионата мира. Но для этого в них нужно строить новые арены или реконструировать старые. Потому что, объективно говоря, не у всех клубов и регионов есть возможности строить стадионы с нуля.

- Как быть «Енисею»?

- Сейчас это самый яркий пример того, о чем я сказал выше. Команда вышла в РФПЛ, но встает вопрос, где она будет играть домашние матчи. У нее есть свой стадион «Центральный», который реконструируется к Универсиаде следующего года. Арена вполне пригодна для проведения матчей уровня премьер-лиги, но она открытая. А мы знаем, что в Красноярске где-нибудь 5 ноября могут ударить морозы - 25-30 градусов.

- Что тогда делать с допуском их манежа?

- Вы ведь слышали, что сказал на конференции РФС Виталий Леонтьевич Мутко о необходимости снятия ограничений по допуску манежей? Манеж «Енисей Арена» - уникальное сооружение. Мы недавно были в Красноярске на переходном матче «Енисея» с «Анжи». На следующий день, когда мы уезжали из города, пошел снег. Это было 17 мая. И крайне важно, что на такие случаи Красноярск имеет свой манеж. Да, есть вопросы с его допуском до соревнований из-за маленькой вместимости. Но сейчас на манеже проводятся работы по увеличению вместимости. Поэтому игра на таких сооружениях - это вопрос здравого смысла.

- При этом вам не кажется ненормальным, когда при хорошей погоде в своем городе «Тамбов» принимает «Амкар» в переходном матче на поле манежа?

- Кажется. Поэтому задавайте следующий вопрос.

- У вас в сентябре истекает очередной срок полномочий председателя Федерации футбола Московской области. Когда состоится отчетно-выборная конференция?

- Пока мы не определились с датой. На последнем заседании президиума федерации обсуждался этот вопрос. Скорее всего, соберемся в конце мая - начале июня и назначим дату на сентябрь.

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