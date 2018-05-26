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Стало известно количество постов охраны Третьяковской галереи

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В Третьяковской галерее предусмотрены 16 постов охраны. Это следует из данных базы СПАРК, согласно которым музей заключил контракт с Росгвардией на 16 млн рублей на 2018 год.

По контракту в музее расположено более 1000 камер.

Вечером 25 мая выпивший посетитель разбил стекло картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Полотно оказалось порвано в трех местах. Кроме того, при падении пострадала авторская художественная рама. В пресс-службе Третьяковской галереи нанесенные картине повреждения оценили как серьезные.

«По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадало», — отметили в музее, добавив, что реставраторы уже оценивают нанесенный урон и преступают к восстановлению произведения.

Источник в правоохранительных органах в беседе с ТАСС рассказал, что мужчина приехал из Воронежа и в столице находился без регистрации. В МВД заявили о возбуждении уголовного дела по факту повреждения картины.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», также известная как «Иван Грозный убивает своего сына», была написана Ильей Репиным в 1883–1885 годах. На ней изображен эпизод из жизни русского царя, когда тот в припадке гнева нанес своему сыну смертельный удар.

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