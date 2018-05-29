«Трианонский диалог» как форма народной дипломатии

Участники «Трианонского диалога» предложили отменить визы для школьников и разработать механизм студенческих обменов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал исполнительный секретарь координационного совета этого форума, бывший посол РФ во Франции Александр Орлов. Дипломат назвал идею создать такую площадку, которую предложили год назад российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон, «своевременной и востребованной».

— Какие промежуточные итоги подвели участники «Трианонского диалога»?

— Формат заработал в январе 2018 года. Первым нашим мероприятием стал круглый стол в рамках Гайдаровского форума 16 января. Его темой стала проблематика города будущего, умного города. В 2018 году в «Трианонском диалоге» именно эта тема стала центральной: в марте в рамках международного салона недвижимости мы провели обсуждения в Каннах, в мае организовали встречи на ПМЭФ-2018. В июле запланированы мероприятия на Московском урбанистическом форуме, а в сентябре — на Восточном экономическом.

Помимо городской тематики, мы взаимодействуем в сфере культуры, много работаем с молодежью. Так, в этом году мы представили книгу по истории российско-французских отношений. В нее вошла переписка Бориса Ельцина с Жаком Шираком и Франсуа Миттераном (президенты Франции. — «Известия»).

Что касается молодежи, то в марте на нашей цифровой платформе был проведен конкурс для французов от 18 до 25 лет «Знаете ли вы Россию». Из более чем тысячи участников выбрали пять победителей, они получили путевки на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Также мы провели социологическое исследование по восприятию во Франции России и наоборот. Получили очень интересные результаты.

— Что же показало исследование?

— Мы лишний раз убедились, что в России представление о Франции исключительно положительное. Более 80% участников опроса сказали, что они хорошо относятся к этой стране. Ко многим государствам россияне относятся безразлично, однако здесь равнодушных оказалось всего несколько процентов. Исследование о том, как французы воспринимают Россию, пока не завершено. Думаю, там результаты будут сложнее и не такие радужные.

Данный опрос показал, что мы знаем друг друга недостаточно хорошо, а инициатива руководителей наших стран оказалась своевременной и востребованной. У «Трианонского диалога» есть огромное поле для налаживания человеческих контактов, а также профессиональных, студенческих и школьных обменов.

— Можно сказать, этот диалог — своего рода народная дипломатия?

— Да, это одна из форм народной дипломатии.

— В рамках темы «Город будущего» есть два взаимосвязанных проекта «Большая Москва» и «Большой Париж». Расскажите, пожалуйста, о них подробнее.

— Сейчас ведется расширение Москвы в сторону юга: огромные по площади территории, которые будут застраиваться, включили в городскую черту. Независимо от этого и даже немного раньше нас французы приняли концепцию «Большого Парижа». Она подразумевает развитие транспортной инфраструктуры, чтобы связать пригороды столицы с ее центром.

Поскольку почти одновременно и мы, и французы начали работу в одном направлении, было принято решение сотрудничать. В частности, Морис Леруа — один из бывших французских министров, который занимался темой «Большого Парижа», — стал советником Сергея Собянина по строительству «Большой Москвы».

Думаю, это взаимный интерес. Если посмотреть, как у нас строится метро, транспортные узлы — наш опыт интересен для Франции.

— Предусматривается ли такой же обмен опытом и между небольшими городами?

— Мы это приветствуем. В наших мероприятиях уже участвовали представители средних и малых городов — к примеру, мэры французских городов Нант и Дижон.

Если со стороны других российских или французских городов есть интерес — мы только за. Суть «Диалога» — предложить общественности двух стран обсуждать темы, которые волнуют людей. В этом году это проблема города, в следующем — образование.

— К слову об образовании. Мы слышали об идее отменить визы для школьников и студентов младше 18 лет.

— Эта идея родилась в рамках «Трианонского диалога», на основании опросов французской молодежи. Во время конкурса «Знаешь ли ты Россию» ребят попросили предложить идеи по развитию двусторонних отношений. Там и прозвучала мысль отменить краткосрочные визы для молодежи.

Предложение совершенно оправданно, и мы доложим о нем главам наших двух стран. Оно в русле того, что предложил президент Владимир Путин еще лет десять назад — отменить краткосрочные визы в целом с Европейским союзом. Но ЕС оказался к такому шагу не готов.

Тем не менее мы считаем, что этот процесс можно было бы начать с отмены виз для молодежи. Это будет способствовать развитию молодежного общения. Помимо студенческих контактов, мы активно выступаем за развитие более близкого общения между школьниками.

— Сколько школьников сейчас посещают наши страны по обмену?

— У меня есть данные по Франции. В прошлом году по линии школьных обменов Россию посетили около 800 детей. Думаю, наша цифра чуть пониже. Но поскольку это обмен, цифры должны быть более-менее одинаковыми.

Пока показатели небольшие. Мы хотим придать этому больший размах — в частности, предложив рамочное соглашение двух стран о школьных обменах. Оно упростило бы этот процесс.

— А относительно студенческих обменов?

— Членом нашего координационного совета является ректор РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. — «Известия») Владимир Мау. Сейчас этот вуз активно участвует в создании франко-российского сетевого университета. Французские и российские вузы подписывают соглашения об обмене студентами и преподавателями.

Также около двух лет назад Россия и Франция подписали соглашение о взаимном признании образования. Одним словом, в этом направлении делается много, но всё еще недостаточно. Мы считаем, что государство мало уделяет внимания поддержке студенческих обменов. Сегодня во Франции учатся от трех до пяти тысяч россиян. Но все они приехали туда на индивидуальной основе без какой-либо поддержки со стороны нашего государства. Поэтому так важно создать какие-то юридические рамки для более активного развития студенческих обменов.