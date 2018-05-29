Опеку призвали к порядку

Чиновники должны отвечать рублем, если из-за их бездействия ребенок, оставшийся без попечения родителей, лишился жилья. Такие рекомендации Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства подготовил к новой версии законопроекта о сделках с жильем, в котором проживают дети. По мнению совета, в документе необходимо закрепить норму о возмещении вреда несовершеннолетнему из бюджета, а убытки казны — взыскивать с виновных. Эксперты отмечают, что законы уже предусматривают компенсацию из-за действий или бездействия чиновников. Однако в ситуациях с детьми, по их мнению, эта норма не работает и необходим прецедент, который покажет: обязанности органов власти должны соблюдаться.

Минобрнауки переработало законопроект, нацеленный на защиту интересов несовершеннолетних при сделках с жильем. Первая версия документа предусматривала, что все сделки по продаже и дарению недвижимости должны проходить с согласия органов опеки, если в квартире или доме проживают дети (изменения в ст. 292 Гражданского кодекса РФ). Однако затем проект поправок был смягчен. В новом варианте документа такое согласие требуется, только если ребенок остался без попечения родителей. В других случаях родители — собственники недвижимости или законные представители несовершеннолетнего должны написать заявление, в котором обязуются предоставить ему другое жилье в течение месяца после сделки. Информацию о таком обязательстве чиновники отправят в Росреестр, который внесет ее в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), следует из законопроекта. В то же время такое заявление не является обязательным условием для совершения сделок с недвижимостью.

Авторы инициативы полагают, что предложенные меры защитят детей из неблагополучных семей, где родители не лишены родительских прав, но не заботятся о ребенке. По их мнению, письменные обязательства должны предотвратить случаи, когда, например, пьющие родители или опекуны продают единственное жилье, а дети остаются на улице.

Однако с этим не согласны в президентском Совете по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Из проекта неясно, в чем состоит обязательство предоставить жилье, а главное — каковы последствия его нарушения, говорится в заключении совета, с которым ознакомились «Известия». В документе не предусмотрена возможность признать сделку недействительной и вернуть жилище собственнику, вселив ребенка обратно, или взыскать с продавца компенсацию. Понятие «предоставить жилое помещение» вообще отсутствует в гражданском законодательстве. Поэтому, если собственник не сдержит обещание, его ребенок не сможет обратиться в суд, так как у иска не будет предмета, опасаются члены совета.

«Предусмотренное законопроектами «письменное обязательство» собственника будет ни к чему не обязывающей бумагой, не порождающей обозначенных в ней правовых последствий», — говорится в тексте заключения.

Также отмечается, что вносить в ЕГРН данные о проживании в квартире детей на основании родительских заявлений бессмысленно. Информация в любом случае окажется неполной, ведь составлять «письменные обязательства» в органах опеки будут только законопослушные граждане. Кроме того, не прописана в проекте и возможность удалять данные из ЕГРН даже при смене собственника. В совете предостерегают, что из-за этого покупателям фактически придется соглашаться с правом пожизненного проживания постороннего лица на их площади. Если же удалять запись из реестра после сделки, то поправки вообще потеряют смысл — после исчезновения записи из ЕГРН все права на недвижимость окончательно переходят к добросовестному покупателю.

По мнению авторов заключения, главный вопрос состоит в том, как заставить чиновников выполнять обязанности по выявлению детей без фактического попечения и своевременно вносить эти сведения в ЕГРН. В совете полагают, что «было бы полезным» законодательно закрепить норму о возмещении за счет казны вреда ребенку, лишившемуся жилья из-за бездействия чиновников, которые вовремя не выявили отсутствие опеки и не подали информацию в реестр. Вместе с возмещением вреда (или вместо него) несовершеннолетнему может предоставляться жилье по договору найма на особых условиях, считают в совете. При этом все убытки бюджета предлагается взыскивать с должностных лиц и других виновных.

По словам члена совета Лидии Михеевой, сейчас ст. 1069 ГК уже предусматривает возмещение ущерба пострадавшим от незаконных действий или бездействия чиновников. Но в ситуациях с детьми, оставшимися без жилья, этот механизм не работает, считает она. Прецедент мог бы показать действенность этих норм, а главное — продемонстрировать, что обязанности органов власти должны исполняться, подчеркнула Лидия Михеева.

Она также отметила, что в действующем законодательстве уже есть нормы, обязывающие чиновников выявлять детей без опеки и закреплять за ними право на жилье. В Семейном кодексе предусмотрен открытый перечень случаев, когда ребенок считается оставшимся без попечения родителей. То есть во всех ситуациях, когда органы опеки узнают о нарушении интересов несовершеннолетнего и отсутствии реальной опеки, они должны это зафиксировать и направить данные в Росреестр, закрепив за детьми право пользования недвижимостью. Однако на практике чиновники далеко не всегда выполняют предписанный алгоритм, а предлагаемые поправки не решают проблемы, заявила Лидия Михеева.

Возможно, новый порядок увеличит время совершения сделок и в целом затруднит оборот жилых помещений, предположила в беседе с «Известиями» глава практики семейных споров адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Елена Овчинникова. Однако в случаях, когда речь идет об интересах ребенка, любые задержки оправданы, уверена она.