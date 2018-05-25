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Лифт с пассажиром рухнул в одном из домов Орла

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В Орле на улице Революции в новом многоэтажном доме рухнул лифт. Внутри находился мужчина. Он пострадал. Насколько его травмы опасны, пока информации не было.

Как сообщает InfoOrel.ru, инцидент произошел около 15:00. По предварительным данным, был сбой в работе грузового лифта. Это случилось, когда кабина находилась на уровне 14-го этажа.

Пострадавший успел рассказать спасателям, что лифт стремительно пролетел несколько этажей. При осмотре лифта и шахты гипотеза о том, что оборвался трос, не подтвердилась. Причины случившегося устанавливаются.

Портал iz.ru в декабре 2017 года сообщал о том что лифт рухнул в одном из подъездов дома в подмосковном Домодедово. Внутри находились женщина с ребенком. Кабина летела с 11-го этажа и остановилась в районе шестого этажа. Трагедии удалось избежать благодаря сработавшему тормозу.

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