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Порядка 30 тыс. лифтов заменили в Москве за последние годы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Около 30 тыс. лифтов заменили в столице за последние годы, что составляет почти треть лифтового хозяйства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визита на предприятие «Мослифт» в канун его 65-летия.

Градоначальник отметил, что город больше не продлевает срок службы лифтов, а заменяет их на новое оборудование. Также «Мослифт» в 20 раз сократил срок ремонта лифтов после выхода из строя. По словам мэра, теперь починка занимает один-два дня вместо почти месяца, что прямо влияет на качество жизни в московских домах, пишет сайт kp.ru.

Предприятие «Мослифт» обслуживает порядка 70 тыс. лифтов, эскалаторов и подземных платформ для инвалидов. Также специалисты компании занимаются проектированием, производством, монтажом и ведут пусконаладочные работы.

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