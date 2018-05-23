Порядка 30 тыс. лифтов заменили в Москве за последние годы

Около 30 тыс. лифтов заменили в столице за последние годы, что составляет почти треть лифтового хозяйства. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визита на предприятие «Мослифт» в канун его 65-летия.

Градоначальник отметил, что город больше не продлевает срок службы лифтов, а заменяет их на новое оборудование. Также «Мослифт» в 20 раз сократил срок ремонта лифтов после выхода из строя. По словам мэра, теперь починка занимает один-два дня вместо почти месяца, что прямо влияет на качество жизни в московских домах, пишет сайт kp.ru.

Предприятие «Мослифт» обслуживает порядка 70 тыс. лифтов, эскалаторов и подземных платформ для инвалидов. Также специалисты компании занимаются проектированием, производством, монтажом и ведут пусконаладочные работы.