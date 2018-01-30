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Новые лифты появятся в 34 домах подмосковной Балашихи

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Лифты в 34 многоквартирных домах заменят до конца июля текущего года в подмосковной Балашихе. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации муниципалитета города.

По словам главы управления ЖКХ Татьяны Калашниковой, в рамках капитального ремонта будут заменены 58 лифтов, передает «Федеральное агентство новостей».

Всего заменят 118 подъемных механизмов, отметила Калашникова.

В программу капремонта 2018 года вошел 91 многоквартирный дом Балашихи.

Портал iz.ru писал ранее, что в Москве в текущем году заменят 2,6 тыс. лифтов. По словам заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, за семь лет было обновлено около трети лифтового хозяйства Москвы.

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