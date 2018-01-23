Власти Москвы заменят 2,6 тыс. лифтов в 2018 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в столице в текущем году заменят 2,6 тыс. лифтов. Он напомнил, что за семь лет обновлено около трети лифтового хозяйства. В 2017 году заменены 5 тыс. лифтов, отметил он.

«Начиная с этого года очередность программы определяется непосредственно жителями с участием муниципальных депутатов», — цитирует Бирюкова «РИА Новости».

Ранее во вторник сообщалось, что фасады Дома с писателями в Москве отреставрируют в 2018 году.