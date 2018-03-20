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Лифты появятся в переходе от метро «Театральная» на Никольскую улицу

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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В столице начали реконструкцию пешеходного перехода от станции метро «Театральная» на Никольскую улицу. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

В настоящее время ведутся подготовительные работы и оформление разрешительной документации. При реконструкции же будут применяться современные материалы, будут установлены антивандальные светильники, охранно-пожарная сигнализация, а также система видеонаблюдения. В ступени сходов встроят автоматизированную систему снегоудаления, сообщает сетевое издание m24.ru со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, со стороны площади Революции сход оборудуют лестничными маршами, промежуточными площадками и колясочным спуском. Для маломобильных граждан установят пассажирский лифт с площадкой ожидания. Завершение всех работ по реконструкции пешеходного перехода намечено на конец 2019 года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что  в Москве завершена реставрация павильона «Космос» на ВДНХ.

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