Пешеходные переходы предлагают приподнять над землей

В России появятся пешеходные переходы, приподнятые над проезжей частью, как лежачие полицейские. Использование таких конструкций рядом с подъездами жилых домов и детскими площадками предусматривает проект предварительного национального стандарта (ПНСТ), который запланировано утвердить в 2019 году. Разработчики уверены, что изменения помогут повысить безопасность на территории жилых кварталов.

До конца года планируется завершить создание ПНСТ под рабочим названием «Типовые схемы организации движения во дворах», рассказал «Известиям» глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. По его словам, новый предварительный стандарт рекомендует рядом с подъездами и детскими площадками делать приподнятые пешеходные переходы. Согласно макету (есть у «Известий»), конструкция представляет собой искусственную неровность, на верхнюю грань которой нанесена зебра. Она должна быть приподнята над землей на 10 см. Это заставит водителей тормозить перед переходом, как перед лежачим полицейским, пояснил Александр Шумский.

Новый предварительный стандарт также рекомендует сузить полосу для движения во дворах до 3 м там, где это возможно. Тогда одна машина не сможет обогнать другую и снизится вероятность возникновения аварийных ситуаций, считает Александр Шумский.

ПНСТ дает властям возможность проверить новые технологии на практике до принятия ГОСТа (процедура его утверждения длится дольше).

В Росстандарте пояснили, что новый ПНСТ направлен «на повышение безопасности дорожного движения». Разработка документа «предусмотрена программой национальной стандартизации на 2018 год и осуществляется без привлечения средств федерального бюджета», утверждение стандарта запланировано на 2019 год, уточнили в агентстве.

На рассмотрение в Минтранс России ПНСТ не поступал, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Сейчас использование приподнятых зебр допускает ГОСТ «Искусственные неровности» (ИН), но конкретной рекомендации нет. «Допускается совмещение ИН монолитной конструкции трапециевидного профиля с наземными нерегулируемыми пешеходными переходами вблизи детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, детских площадок на улицах местного значения в жилых кварталах городов», сказано в документе. Ширина такого перехода должна быть не меньше 4 м.

ПДД предусмотрен знак «Жилая зона», который и так подразумевает особые правила, отметил главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. Этот знак предписывает автомобилистам двигаться со скоростью не более 20 км/ч и уступать пешеходам, которым в этой зоне разрешено передвигаться по проезжей части. За нарушение правил для водителей предусмотрен штраф 1,5 тыс. рублей (3 тыс. в Москве и Санкт-Петербурге) в соответствии со ст. 12.28 КоАП РФ.

Однако приподнятые переходы не будут лишними, они помогут снизить количество аварий с участием детей, полагает Александр Лыткин.

Рельефные пешеходные переходы есть в США, во многих европейских странах, а также в нескольких российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге и Пскове, рассказал член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго. Люди начинают чаще переходить дорогу по приподнятому пешеходному переходу, чем в неположенном месте, ведь там охотнее уступают дорогу водители.

Что касается сужения проезжей части в жилой зоне, нужно учитывать тот факт, что во многих дворах места и так практически нет, заметил эксперт.

Как писали «Известия», еще в 2015 году столичный департамент транспорта предложил сделать часть наземных пешеходных переходов в Москве рельефными. Предполагалось, что они будут более эффективным средством для снижения скорости проезжающих автомобилей, чем традиционные зебры. В 2016 году в городе появились первые такие переходы, их сделали на одном уровне с тротуарами.