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ЦОДД изменил режим работы светофоров Москвы по просьбам жителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Режим работы светофоров на 53 оживленных пешеходных переходах Москвы изменен по просьбам жителей столицы. Об этом информирует портал городской мэрии со ссылкой на замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрия Горшкова.

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Он пояснил, что после нововведений за время зеленого сигнала светофора может пройти больше пешеходов. «На одних мы снизили время ожидания зеленого сигнала (от 5 до 97 секунд), на других увеличили длительность зеленого сигнала (от 2 до 5 секунд)», — пояснил представитель ЦОДД.

Так, время ожидания зеленого света на пересечении улицы Вавилова и проспекта 60-летия Октября было сокращено на 97 секунд. При этом длительность зеленого сигнала была увеличена на 3 секунды на перекрестке Большой Черкизовской и Халтуринской улиц.

Кроме того, на пересечении Софийской набережной и улицы Серафимовича и на пересечении улиц Коминтерна и Радужной ЦОДД организовал новые регулируемые пешеходные переходы.

15 мая в Центре организации дорожного движения заявили, что планируют на конкурсной основе передать обслуживание интеллектуальной транспортной системы частной компании. Стоимость контракта составит 17 млрд рублей.

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