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Более 200 фиксирующих непропуск пешеходов камер установят в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве до конца 2018 года установят более 200 комплексов, фиксирующих непропуск пешехода на пешеходном переходе. Об этом в четверг сообщил замруководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) по контролю за использованием и развитием информационных систем и ресурсов Дмитрий Горшков.

Ранее чиновник рассказал, что ежедневно для координации движения в Москве ЦОДД производит более 200 смен режимов работы светофоров.

Инновационная подсветка светофоров с 2017 года работает на 25 регулируемых пешеходных переходах. Устройство помогает привлекать внимание автомобилистов, сокращая число аварий с участием пешеходов, сообщает сетевое издание m24.ru.

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