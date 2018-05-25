Михаила Барщевского выписали из больницы

Врачи выписали известного юриста и полномочного представителя правительства в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского из больницы, куда он был госпитализирован 20 мая с подозрением на инфаркт.

По сообщению телеканала РЕН ТВ, сейчас он находится дома, а свое состояние оценивает как удовлетворительное. Юрист заявил, что перенес операцию, и пояснил, что «могло быть и хуже».

Барщевскому была проведена операция по стентированию сосудов, отвечающих за снабжение сердца кровью. Такой метод считается наиболее распространенным способом лечения коронарных сосудов.

18 мая с тяжелыми травмами в одну из столичных клиник был госпитализирован заслуженный артист РСФСР Григорий Лепс. Медики диагностировали у него перелом ребер.