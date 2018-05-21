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СМИ сообщили о проведенной Михаилу Барщевскому операции

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Известному юристу Михаилу Барщевскому, перенесшему инфаркт, провели стентирование сосудов.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, это один из самых распространенных методов лечения. Во время операции пациенту вводится специальный каркас, который буквально расправляет сосуд в месте его сужения и таким образом обеспечивает нормальный приток крови. 

62-летний Михаил Барщевский почувствовал себя плохо в воскресенье, 20 мая. Он был доставлен в реанимацию больницы подмосковного города Люберцы, позже медики решили перевезти его в Москву.

«Был реальный инфаркт. Сейчас чувствую себя лучше, чем труп», — рассказал сам юрист журналистам.

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