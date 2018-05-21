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Михаил Барщевский госпитализирован с инфарктом

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Юриста, полномочного представителя правительства в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского госпитализировали с инфарктом. Об этом сообщил сам адвокат.

Он почувствовал себя плохо 20 мая. В тот же день его доставили в реанимацию больницы подмосковного города Люберцы, однако позднее медики решили перевести его в Москву.

«Благодаря кардиологическому отделению Люберецкой больницы жизнь спасли. Был реальный инфаркт. Сейчас чувствую себя лучше, чем труп», — рассказал Барщевский телеканалу «360».

Юрист добавил, что делать дальнейшие прогнозы о его здоровье пока преждевременно.

18 мая с тяжелыми травмами был госпитализирован заслуженный артист РСФСР Григорий Лепс. Медики диагностировали у него перелом ребер.

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