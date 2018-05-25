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Названы самые богатые наследники олигархов России

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Журнал Forbes составил рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России. Были отобраны 20 семей, в которых на наследников приходится наибольшее состояние.

Уточняется, что 46 детей олигархов унаследуют в сумме $211 млрд. Самым богатым стал единственный сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф Алекперов ($17 млрд).

На втором месте расположились дети крупнейшего акционера «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона — по $8,9 млрд.

Третье место заняли дети владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко, на которых приходится состояние в $14,5 млрд.

Аналитическая компания Wealth‐X ранее провела перепись миллиардеров в мире и выяснила, что в 2017 году их число достигло рекордных 2754 человек.

В марте журнал Forbes публиковал рейтинг богатейших людей планеты. Его возглавил глава компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $112 млрд, потеснив основателя американской компании Microsoft Билла Гейтса с $90 млрд.

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