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Аналитическая компания провела перепись миллиардеров

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Аналитическая компания Wealth‐X провела перепись миллиардеров в мире и выяснила, что в 2017 году их число достигло рекордных 2754 человек. Об этом сообщается на сайте организации.

То есть за год число миллиардеров в мире увеличилось на 437 человек. Их общее состояние по сравнению с 2016 годом выросло на 24% и тоже достигло рекордных показателей. Из 2754 человек 680 являются сверхбогатыми жителями США с общим состоянием в $3,2 трлн. В Китае живут 338 богатых людей с состоянием в $1,1 трлн. В Германии живут 152 человека, которые владеют $466 млрд. В России есть 96 миллиардеров, чье состояние оценивается в $ 351 млрд, сообщает телеканал «360».

Согласно данным аналитиков, Азия впервые обошла Северную Америку по количеству миллиардеров.

В марте журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты. Его возглавил глава компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается $112 млрд, потеснив основателя американской компании Microsoft Билла Гейтса с $90 млрд.

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