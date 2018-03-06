Рейтинг богатейших людей планеты по версии «Форбс» возглавил Джефф Безос

Рейтинг богатейших людей планеты по версии «Форбс» возглавил глава компании Amazon Джефф Безос с $112 млрд, потеснив основателя американской компании Microsoft Билла Гейтса с $90 млрд. Об этом стало известно во вторник, 6 марта.

За 12 месяцев стоимость акций Amazon выросла на 59%, сделав Безоса главой самой быстрорастущей компании.

Отмечается, что в тройке лидеров глава инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет с состоянием в $84 млрд, сообщает ТАСС.

Всего журнал насчитал 2208 долларовых миллиардеров, суммарное состояние которых составляет $9,1 трлн. Большинство из них американцы (585 чел.) и граждане КНР (373 чел.). В рейтинге самых богатых людей планеты также входят 9 представителей России, сообщает НСН.

С 26 по 28 февраля пятьсот богатейших людей мира потеряли в общей сложности $128 млрд на фоне падения фондовых рынков США.

Так, по данным агентства Bloomberg, самые большие убытки понесли глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Facebook Марк Цукерберг. Оба миллиардера потеряли по $3,7 млрд.

Ключевые биржевые индексы в США снизились накануне после заявления президента Дональда Трампа о введении новых пошлин на импорт стали и алюминия.