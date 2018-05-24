Полиция задержала захватившего заложников на востоке Москвы

Правоохранители задержали мужчину, захватившего в заложники семью в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, злоумышленник сдался сам.

Ранее стало известно, что фамилия мужчины — Боровой. На своей странице в соцсети он заявлял, что его якобы выселяют из квартиры «черные риелторы». По словам злоумышленника, в его адрес поступали угрозы, после чего он обращался в полицию.

Как сообщает РЕН ТВ, сын Борового продал свою долю в квартире. Полиция проводила проверки после заявлений мужчины, однако не находила состава преступления в проживании другой семьи на купленной ею жилплощади.

Ранее 24 мая Боровой, вооруженный двумя карабинами «Сайга», взял в заложники мужчину, женщину и ребенка. Он открыл стрельбу в квартире на улице Молостовых и ранил одного из захваченных в живот. Позже стало известно, что женщину и ребенка удалось вывести из дома.