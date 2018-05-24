Появились первые кадры с места захвата заложников в Москве

Первые видеокадры с места захвата семьи в заложники в Москве появились в Сети. События происходят на улице Молостовых, правоохранители оцепили территорию, с мужчиной, захватившим заложников, пытаются начать переговоры.

РЕН ТВ передает, что фамилия захватившего заложников — Боровой. Скандалы в семье стали происходить после продажи его сыном доли квартиры другой семье.

Захватчик вооружен двумя карабинами «Сайга», он насильно удерживает жену и ребенка. Один человек получил огнестрельное ранение в живот.