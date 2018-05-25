Блокировка добралась до мобильных приложений

Мобильные приложения с пиратским контентом можно будет блокировать по аналогии с сайтами, которые нарушают авторские права. Соответствующие поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с учетом доработки документа поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказал «Известиям» собеседник, знакомый с итогами заседания (текст отзыва есть у «Известий»). В комиссии отметили, что если вычислять пиратский контент только по сетевому адресу и названию, от блокировок пострадают «добросовестные» приложения. Госдума рассмотрит документ в первом чтении уже в июне.

Согласно поправкам, правообладатели смогут добиваться блокировки мобильных приложений, которые используют их наработки — объекты авторских прав — без разрешения. Для этого автору сначала придется обратиться в суд, чтобы доказать нарушение, а затем обратиться в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к пиратскому приложению. С такой инициативой в феврале 2018 года в Госдуму вышли депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия), Александр Ющенко (КПРФ) и Олег Николаев («Справедливая Россия»).

По словам авторов, термин «информационный ресурс» на практике трактуется по-разному. Из-за этого у правообладателей возникают трудности по ограничению доступа к программам, с помощью которых без их разрешения распространяются объекты авторских и смежных прав.

В правкомиссии по законопроектной деятельности документ поддержали с учетом доработки. Там отметили, что в законопроекте не указаны критерии, по которым будет вычисляться пиратский контент — находить его предлагается только по сетевому адресу или названию. В этой связи у правоприменителей могут возникнуть сложности при идентификации программных приложений, отметили в правкомиссии. Идентификация только по названию также некорректна, поскольку в этом случае есть «вероятность наличия нескольких программных приложений со схожими названиями и функциями».

В качестве способов идентификации приложений правкомиссия рекомендовала использовать наименование, разработчика программного приложения, страницу информационного ресурса, на котором доступна загрузка установочного файла, а также краткое описание функциональных возможностей программы.

Также в отзыве отмечено, что анализ приложений, подлежащих блокировке, является более трудоемкой и технически сложной задачей по сравнению с аналогичными мерами в отношении сайтов. Это потребует дополнительных средств из бюджета, что не отражено в финансово-экономическом обосновании к документу.

Законопроект требует и согласования с нормами Гражданского кодекса РФ — в частности, необходимо соотнести новое понятие «программное приложение» с уже существующим «программа для электронных вычислительных машин», следует из отзыва комиссии.

Проблемы, которую пытаются решить этим законопроектом, не существует, потому что магазины приложений прекрасно модерируют собственный контент, заявил в беседе с «Известиями» главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. По его словам, ничто не мешает правообладателям посылать жалобы на контент и требовать удаления приложений. Он обратил внимание на несогласованность терминологии в документе, которая, по его мнению, не соответствует ГК. Эксперт также напомнил, что сетевого адреса как такового у приложения нет.

Старший юрист компании «Дювернуа Лигал» Анна Сенаторова, напротив, считает, что проблема не утратила своей актуальности. Законодатель, по ее словам, не успевает регулировать «темные зоны», что играет на руку нарушителям. Однако более детальная регламентация процесса идентификации приложений будет излишней — сначала нужно посмотреть, как на практике заработают новеллы, полагает эксперт.

Требования мультимедийных сервисов к проверке авторских прав формальны, отметил гендиректор юркомпании «Капитал Консалтинг» Илья Сазонов. Это, по его мнению, содействует развитию пиратского контента. А данный законопроект поспособствует индивидуализации авторских прав, восстановлению нарушенного права, а также ускорит исполнение решения суда, считает он.

С учетом развития информационных технологий в законе, безусловно, необходимо закрепить определение мобильных приложений, поэтому комитет Госдумы по информационной политике и связи в целом поддерживает эту инициативу, сказал «Известиям» его глава Леонид Левин («Справедливая Россия»). Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении уже в июне. Ко второму чтению депутаты изучат поступившие замечания не только с представителями органов власти, но и с экспертами.