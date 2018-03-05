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Мобильное приложение GetContact будет проанализировано Роскомнадзором

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Роскомнадзор вступил в контакт с GetContact для анализа соответствия этого мобильного приложения российскому законодательству. Об этом пресс-служба ведомства заявила в понедельник, 5 марта.

«Анализируются, в частности, функционал приложения, соответствие пользовательского соглашения требованиям законодательства РФ о персональных данных, законность передачи персональных данных партнерам сервиса», — цитирует сообщение «Интерфакс».

1 марта Роскомнадзор призвал россиян не быть доверчивыми и не устанавливать на свои смартфоны новое популярное приложение GetContact, которое раскрывает личные данные телефонной книги для других абонентов и несет угрозу передачи личной информации мошенникам.

Эксперты призывают пользователей подумать, готовы ли они раскрыть другим людям содержимое своей телефонной книги, а также рискнуть передать личную информацию третьим лицам, которые могут использовать ее как угодно.

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