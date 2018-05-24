Более 10 человек погибли в Сирии в результате ударов коалиции США

По меньшей мере 12 человек погибли в Сирии результате авиаударов коалиции США, сообщила Сирийская обсерватория по правам человека.

По данным правозащитников, жертвы не были гражданами Арабской Республики. При этом более подробную информацию организация не предоставила, передает агентство Associated Press.

#BREAKING Coalition strike in Syria kills 12 pro-regime forces: monitor — AFP news agency (@AFP) May 24, 2018

Ранее сообщалось, что силы международной коалиции во главе с США нанесли удары по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. По данным СМИ, под удар попали военные позиции между Аль-Букемалем и Хмеймимом. При этом в Пентагоне не смогли подтвердить эту информацию.