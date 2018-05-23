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Генштаб заявил об уничтожении боевиков на юге Дамаска

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Сирийская армия при поддержке российских военных уничтожила всех боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на территории бывшего лагеря беженцев «Ярмук» на юге Дамаска. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

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По его словам, представители вооруженных формирований, которые там находились, могли либо воспользоваться амнистией и сложить оружие, либо выехать с семьями в провинцию Идлиб, куда было отправлено почти 3,3 тыс. боевиков.

Сейчас территорию «Ярмука» контролируют правительственные силы, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сирийская армия ликвидировала последний оплот боевиков «Исламского государства» в пригороде Дамаска. Военные подавили очаги сопротивления террористов в поселении Эль-Хаджр-аль-Асвад.

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