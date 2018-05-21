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В пригороде Дамаска ликвидировали последний оплот ИГ

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Сирийская армия ликвидировала последний оплот боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в пригороде Дамаска.

Правительственные войска подавили последние очаги сопротивления террористов в поселении Эль-Хаджр-аль-Асвад, сообщает «РИА Новости».

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Ранее новостной портал Al-Masdar сообщил, что правительственные отряды вернули под свой контроль расположенный рядом с этим поселением лагерь палестинских беженцев Ярмук. Боевики покинули его минувшей ночью во время гуманитарной паузы.

Эль-Хаджр-аль-Асвад и Ярмук оставались последними опорными пунктами боевиков под Дамаском. С сегодняшнего дня столица Сирии впервые с 2011 года стала городом вне зоны боевых действий. 

В то же время в освобожденных районах военные продолжают проверять жилые дома и тоннели, в которых могут укрываться террористы.

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