В сирийской Думе открылись рынок и мини-пекарня

В сирийском городе Дума открыли крытый рынок и мини-пекарню. Директор рынка Кади Лофари рассказала о продуктах и их стоимости.

«У нас есть все продукты, которые нужны для жизни. <…> Мы знаем, что эти люди сильно пострадали от войны, поэтому мы постарались для них», — цитирует Лофари агентство «РИА Новости».

По ее словам, цены за продукты «во много раз» дешевле, чем в Дамаске. В среднем же, по ее словам, стоимость сравнима с оптовыми ценами. На открытии рынка собралось около 300 человек.

О пекарне рассказал ее директор Муххамад Хатиб. Он отметил, что пекарня построена на базе грузового автомобиля, поэтому является передвидвижной.

«Мы можем приехать в любое место, которое освобождено сирийской армией, и быстро наладить там производство хлеба и накормить людей. Работаем 24 часа в сутки. Ведь здесь очень много голодных», — сказал он.

Местная жительница особо подчеркнула, что сегодня сирийский народ может покупать еду, в то время как до прихода правительственной армии люди «питались как животные, чем придется».

Ранее 19 мая США отказались продолжать выделять средства на оказание финпомощи северо-западным районам Сирии, заявив, что не намерены тратить деньги на восстановление регионов, контролируемых президентом Сирии Башаром Асадом. Ранее сирийский лидер заявил, что единственная миссия, которую выполняют США в Сирии, — это поддержка террористов.