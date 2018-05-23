Сирия назвала условия для восстановления отношений с Турцией

Турция должна прекратить поддерживать террористов и вывести свои войска с территории Сирийской Арабской Республики, заявил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад.

По его словам, только после этого возможно восстановление отношений между Дамаском и Анкарой, которые были разрушены турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за его «политических амбиций».

«Он не думает о последствиях поддержки вооруженных группировок в Сирии. Он разрушил соседнее государство, и турецкая оккупация Африна — наглядный тому пример», — цитирует Микдада «РИА Новости».

Замглавы сирийского МИДа добавил, что восстановление отношений служит интересам обоих народов.

Ранее кандидат на пост президента Турции от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже заявил, что в случае победы восстановит дипломатические отношения с Сирией, которые были разорваны шесть лет назад. Он также обвинил действующие власти в имитации борьбы с Израилем. Выборы главы государства запланированы в Турции на 24 июня.

20 января 2018 года турецкая армия начала операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне против курдских формирований, которые Анкара считает террористами. В марте населенный пункт перешел под контроль военных. Дамаск назвал незаконным присутствие там турецких сил и потребовал незамедлительно покинуть Африн.