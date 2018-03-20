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Сирия назвала незаконным нахождение турецких войск в Африне

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МИД Сирии назвал незаконным нахождение турецких сил в Африне и потребовал от них «немедленно покинуть сирийскую территорию, которую они оккупировали».

Заявление сирийского дипломатического ведомства передает агентство SANA.

В министерстве подчеркнули, что «турецкое вторжение противоречит международному праву и несет угрозу жизни мирных граждан».

Дамаск расценивает присутствие турецких войск в Африне «как оккупацию, которая преследует цель продлить войну и кровопролитие в угоду террористам».

18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции взяла под контроль Африн.

С 20 января Турция проводит на севере Сирии операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов самообороны (YPG), которые в Анкаре признали террористическими.

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