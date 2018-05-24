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Коалиция США атаковала позиции сирийской армии в Дейр-эз-Зоре

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Фото: REUTERS/Omar Sanadik
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ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удары по позициям армии Сирии в провинции Дейр-эз-Зор.

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«Самолеты коалиции США нанесли удары по двум позициям сирийской армии в сирийской пустыне в районе нефтестанции Т-2», — говорится в сообщении пресс-службы ливанского движения «Хезболлах».

Данную информацию позднее подтвердило сирийское агентство SANA. По его данным, под удар попали военные позиции между Аль-Букемаль и Хмейма.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основной целью проамериканской коалиции в Сирии является не борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), а закрепление военного и экономического присутствия США и их союзников в регионе.

3 апреля на пресс-конференции с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии президент США Дональд Трамп подчеркнул, что хочет «вернуть солдат из Сирии домой» как можно скорее, однако позже в этот же день заявил, что не успокоится, пока ИГ («Исламское государство», террористическая организация запрещена в РФ) не будет полностью разгромлено.

10 мая Асад заявил, что единственная миссия, которую выполняют США в Сирии, — это поддержка террористов.

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